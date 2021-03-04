Бойовики застосовують нову тактику проти ЗСУ: військові розповіли про міни ПОМ-2

Заяву бойовиків про вихід з режиму припинення вогнюУкраїна називає загрозою зриву Мінських домовленостей і виходом з перемир'я. Втім, українські військові кажуть, що ворог вже кілька місяців як не дотримується домовленості. Наш військовий кореспондент Олексій Кашпоровській побував на позиціях, які напередодні обстрілювали з танка.

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Відстань між ворогом і армійцями ЗСУ дозволяє бойовикам бити з важкої артилерії, не боячись потрапити у своїх. Останнім часом задіюють навіть танки.

"Вийшов танк і почав стріляти по нам, "прильоти" йшли сюди. І працювали 120-мм міномети, прикривали їх", – розповів військовослужбовець Максим.

Відео: Сьогодні

У минулому році він теж був на цих позиціях. Каже – тоді бойовики в основному стріляли з кулеметів. Зараз же активно б'ють з забороненої зброї. Але головне – ворог почав масово застосовувати російські міни ПОМ-2. Дистанційно мінуєне тільки територію навколо позицій, а й місця, де ходять мирні жителі.

"Вона має таку властивість, як розкидати "павутину", і самоліквідатор. Тобто, навіть якщо на неї не потрапляєш, вона в один момент може спрацювати", – сказав він.

Днями на одній з таких мін на сусідній позиції підірвався боєць. Його брат, Сергій, розповідає: напередодні бойовики кинули більше десятка ПОМ-2. Поранений її навіть не зачепив – просто у міни вчасно спрацював самоліквідатор.

"Він йшов на перевірку постів і не встиг дійти до окопів, в посадці ліквідувалася ПОМ-2", – каже військовослужбовець.

Брат Сергія був досить далеко від місця вибуху, тому його зачепив лише один осколок. Чоловікові швидко надали допомогу та евакуювали в госпіталь.

"У нього було осколкове поранення м'яких тканин живота, загрози життю не викликало. Ротний медик відпрацював відмінно, у повному обсязі надав медичну допомогу", – розповіли в госпіталі і додали, що, ймовірно, вже до кінця цього тижня хлопець знову повернеться.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що на порушення перемир'я ЗСУ будуть відповідати дзеркально.

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