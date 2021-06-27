Бойовики знову відкрили вогонь. Загинув український військовий

На Донбасі не вщухають обстріли. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 26 червня, зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. Один український військовий загинув.

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Про це повідомляє прес-штаб операції Об'єднаних сил.

Поблизу населеного пункту Піски противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів.

В результаті обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям.

Неподалік Гнутового ворог двічі обстрілював українських захисників з мінометів 120-го і 82-го калібрів.

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У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

У Красногорівки російські окупанти тричі обстрілювали наші позиції по артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

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В напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з станкових і ручних протитанкових гранатометів, а у Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

Поблизу Новгородського ворог обстрілював українських захисників з озброєння БМП-1.

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Неподалік Золотого-4 російські найманці зробили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

У Широкиного російські окупанти обстрілювали наших військових з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі Красногорівки був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно пригнічений засобами РЕБ.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.

Станом на 7:00 ранку 27 червня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

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Поблизу селища Шуми ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів.

Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає.

Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський впевнений, що Росія не почне проти України повномасштабну війну, адже це може стати початком Третьої світової.

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