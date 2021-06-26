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На Донбасі загинув український військовий

26 червня 2021 8:27

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Поблизу населеного пункту Піски ворог двічі відкрив вогонь, український військовий отримав осколкове поранення

Фото Oleksandr Klymenko/Reuters

Фото Oleksandr Klymenko/Reuters

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. З початку поточної доби, 26 червня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

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Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Піски противник двічі відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям.

За минулу добу, 25 червня, зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню:

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  • поблизу Водяного ворог тричі обстрілював позиції Об'єднаних сил з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • недалеко від Золотого-4 ворог відкрив вогонь з ручних протитанкових гранатометів;
  • біля Авдіївки були обстріли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • біля Гранітного російсько-окупаційні війська стріляли з мінометів 120-го калібру;
  • недалеко від Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
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До речі, 21 червня на Донбасі окупанти 14 разів відкривали вогонь.

Відзначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найбільш вдалих за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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