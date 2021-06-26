На Донбасі загинув український військовий

Фото Oleksandr Klymenko/Reuters

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. З початку поточної доби, 26 червня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

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Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Піски противник двічі відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям.

За минулу добу, 25 червня, зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню:

поблизу Водяного ворог тричі обстрілював позиції Об'єднаних сил з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

ворог тричі обстрілював позиції Об'єднаних сил з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї; недалеко від Золотого-4 ворог відкрив вогонь з ручних протитанкових гранатометів;

ворог відкрив вогонь з ручних протитанкових гранатометів; біля Авдіївки були обстріли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

були обстріли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; біля Гранітного російсько-окупаційні війська стріляли з мінометів 120-го калібру;

російсько-окупаційні війська стріляли з мінометів 120-го калібру; недалеко від Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

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До речі, 21 червня на Донбасі окупанти 14 разів відкривали вогонь.

Відзначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найбільш вдалих за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією