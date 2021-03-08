Бойовики вдарили із забороненої зброї, але нарвалися на відповідь від ЗСУ

На Донбасі бойовики знову застосували заборонену зброю. За вчорашній день противник зробив п'ять обстрілів позицій української армії.
Про це повідомляє штаб Об'єднаних сил.
- Поблизу Авдіївки і населеного пункту Лебединське бойовики обстрілювали позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також зі станкового протитанкового гранатомета.
- В районі Опитного окупанти стріляли з підствольного гранатомету.
- Поблизу населеного пункту Південне загарбники били з протитанкового ракетного комплексу і стрілецької зброї.
"На обстріли противника ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських вояків немає", – йдеться в повідомленні.
У ООС також повідомили, що вже з початку поточної доби бойовики стріляли в районі населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї – противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Наші захисники відповіли окупантам вогнем у відповідь.
Як повідомляли новини "Сьогодні", на Донбасі бойовики продовжують блокувати КПВВ.
Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі
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