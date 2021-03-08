Бойовики вдарили із забороненої зброї, але нарвалися на відповідь від ЗСУ

Противник застосовував і міномети, і навіть ракетні комплекси

На Донбасі бойовики знову застосували заборонену зброю. За вчорашній день противник зробив п'ять обстрілів позицій української армії.

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Про це повідомляє штаб Об'єднаних сил.

Поблизу Авдіївки і населеного пункту Лебединське бойовики обстрілювали позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також зі станкового протитанкового гранатомета.

В районі Опитного окупанти стріляли з підствольного гранатомету.

Поблизу населеного пункту Південне загарбники били з протитанкового ракетного комплексу і стрілецької зброї.

"На обстріли противника ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських вояків немає", – йдеться в повідомленні.

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У ООС також повідомили, що вже з початку поточної доби бойовики стріляли в районі населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї – противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Наші захисники відповіли окупантам вогнем у відповідь.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на Донбасі бойовики продовжують блокувати КПВВ.

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