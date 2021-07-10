Бойовики "ЛНР" звинуватили СБУ в підготовці замовних вбивств (відео)

Бойовики заявили про затримання дев'яти осіб, які нібито вбивали за вказівкою СБУ / Фото: колаж "Сьогодні"

Бойовики "ЛНР" заявили, що затримали злочинну групу з дев'яти осіб, які нібито здійснювали замовні вбивства в Луганській області.

Про це повідомляє "РІА Новини".

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Бойовики заявили, що до вбивств причетні два брата – Віктор і Володимир Овчинникові. Нібито одного з них в кінці 2017 року завербувала СБУ.

"Він скоїв кримінальний злочин на території Старобільська, був затриманий поліцією України, переданий в СБУ і там було здійснене вербування. Йому було поставлено завдання проводити тут акції залякування шляхом вчинення розбоїв і вбивств для дестабілізації обстановки всередині "республіки", – заявив глава "МВС ЛНР" Ігор Корнет.

Луганські окупанти вважають, що група здійснювала розбійні на підприємців і вбивства з 2019 року. Нібито вони причетні до восьми особливо тяжких злочинів, в тому числі семи вбивств.

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Бойовики навіть обшуки провели і нібито вилучили сім одиниць зброї, 700 набоїв та п'ять кілограмів викрадених ювелірних виробів на суму близько 10 мільйонів рублів.

Раніше ми повідомляли, що Генеральна прокуратура України почала перевірку можливої співпраці невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка з бойовиками т. з. "ЛНР", який дозволив "слідчим" бойовиків допитати в Мінську журналіста Романа Протасевича.

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