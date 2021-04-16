Понад 100 тисяч: Скільки військових РФ на кордонах з Україною

За останній час на сході України погіршилась безпекова ситуація та почалось нарощення військ Росії на кордоні з Україною та в окупованому Криму. Наразі прибули додаткові батальйони тактичної групи, їх зараз 47 і загальна численність сягає 103 200 осіб.

Реклама

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

"Зараз іде нарощування, яке виглядає наступним чином: десь з 2015-2016 років і по березень, навколо України перебували 28 батальйонів тактичних груп, разом зі збройними силами РФ на окупованій території Криму і російськими окупаційними військами на окупованій частині Донецької та Луганської області, це сягало 88 900 осіб. Наразі прибули додаткові батальйони тактичної групи, їх зараз 47 і загальна численність сягає 103 200 осіб", – сказав Наєв.

За його словами, наразі очікується наближення близько 9-10 батальйонів тактичних груп, їх загальна численність сягатиме 110 тисяч збройних сил РФ.

Також він зазначив, що українська армія в ході своїх навчань і тренувань відпрацює питання зі значно більшою чисельністю особового складу.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама