Более 100 000: Сколько военных РФ на границах с Украиной

За последнее время на востоке Украины ухудшилась ситуация безопасности и началось наращивание войск России на границе с Украиной и в оккупированном Крыму. Сейчас прибыли дополнительные батальйоны тактической группы, их уже 47 и общая численность достигает 103 200 человек.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

"Сейчас идет наращивание, которое выглядит следующим образом: где-то с 2015-2016 годов и по март, вокруг Украины находились 28 батальонов тактических групп, вместе с вооруженными силами РФ на оккупированной территории Крыма и оккупационными войсками на оккупированной части Донецкой и Луганской области, это достигало 88 900 человек. Сейчас прибыли дополнительные батальйоны тактической группы, их сейчас 47 и общая численность достигает 103 200 человек", – сказал Наев.

По его словам, сейчас ожидается приближение около 9-10 батальонов тактических групп, их общая численность достигнет 110 000 вооруженных сил РФ.

Также он отметил, что украинская армия в ходе своих учений и тренировок отработает вопросы с гораздо большей численностью личного состава.

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