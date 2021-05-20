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Колишній "ДНРівець" розстріляв мирного жителя. Подробиці зухвалого злочину

20 травня, 14:02

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Правоохоронці майже два тижні шукали ймовірного вбивцю – ним виявився 35-річний раніше судимий місцевий житель – подробиці трагедії

У будинку підозрюваного копи виявили пістолет і автомат Калашникова. Фото: ГУНП

У будинку підозрюваного копи виявили пістолет і автомат Калашникова. Фото: ГУНП

У Слов'янську поліцейські затримали колишнього "ДНРівця", який застрелив 56-річного чоловіка. Тіло загиблого знайшли ще 8 травня, а зловмисника вдалося розшукати лише зараз.

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Про це розповіли в пресслужбі ГУНП.

"Встановлено, що до вбивства причетний раніше судимий за сепаратизм та участь у незаконних збройних формуваннях місцевий житель. Над розкриттям зухвалого злочину працювали поліцейські Донеччини під процесуальним керівництвом прокуратури", – йдеться в повідомленні.

Тіло убитого 56-річного чоловіка виявили сусіди в гаражі, розташованому в мікрорайоні Цілинний у Слов'янську.

Поліцейські провели слідчі дії і встановили особу, причетну до вбивства. Ним виявився 35-річний раніше судимий за ст. 260 Кримінального кодексу України житель Слов'янська.

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Слідчі відкрили одразу дві кримінальні справи. Фото: ГУНП

Слідчі відкрили одразу дві кримінальні справи. Фото: ГУНП

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Під час проведення обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили пістолет – знаряддя злочину, автомат Калашникова та набої до них. Встановлено, що зброю фігурант ховав з часів його перебування в рядах незаконних збройних формуваннях так званої "ДНР".

Підозрюваному судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою. За даним фактом відкрили кримінальні виробництва за статтями "вбивство" і "незаконне поводження зі зброєю".

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

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Раніше ми повідомляли, що у Чернівецькій області мисливець застрелив чоловіка, який рубав у лісі ялинку.

Також нагадаємо, в Одеській області застрелили подружжя-бізнесменів.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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