Колишній "ДНРівець" розстріляв мирного жителя. Подробиці зухвалого злочину

У будинку підозрюваного копи виявили пістолет і автомат Калашникова. Фото: ГУНП
У Слов'янську поліцейські затримали колишнього "ДНРівця", який застрелив 56-річного чоловіка. Тіло загиблого знайшли ще 8 травня, а зловмисника вдалося розшукати лише зараз.
Про це розповіли в пресслужбі ГУНП.
"Встановлено, що до вбивства причетний раніше судимий за сепаратизм та участь у незаконних збройних формуваннях місцевий житель. Над розкриттям зухвалого злочину працювали поліцейські Донеччини під процесуальним керівництвом прокуратури", – йдеться в повідомленні.
Тіло убитого 56-річного чоловіка виявили сусіди в гаражі, розташованому в мікрорайоні Цілинний у Слов'янську.
Поліцейські провели слідчі дії і встановили особу, причетну до вбивства. Ним виявився 35-річний раніше судимий за ст. 260 Кримінального кодексу України житель Слов'янська.
Слідчі відкрили одразу дві кримінальні справи. Фото: ГУНП
Під час проведення обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили пістолет – знаряддя злочину, автомат Калашникова та набої до них. Встановлено, що зброю фігурант ховав з часів його перебування в рядах незаконних збройних формуваннях так званої "ДНР".
Підозрюваному судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою. За даним фактом відкрили кримінальні виробництва за статтями "вбивство" і "незаконне поводження зі зброєю".
Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
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