ЦВК ухвалила рішення щодо виборів на прифронтовому Донбасі в березні

Місцеві вибори на окремих територіях Донецької та Луганської областей 28 березня 2021 року поки неможливі через високу терористичну загрозу і обстріли з боку російських найманців.

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Про це заявили в Центральній виборчій комісії з посиланням на висновки Донецької і Луганської облдержадміністрацій.

"Неможливо забезпечити належну безпеку громадян та уникнути терористичної загрози під час організації та проведення перших місцевих виборів 28 березня цього року", – йдеться в повідомленні ЦВК.

Там зазначили, що продовжать контролювати питання проведення виборів у прифронтових районах і тільки-но будуть отримані "позитивні висновки компетентних органів", відразу розпочнуть організацію підготовки та проведення виборів на цих територіях.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія обіцяла до 17 січня ухвалити рішення про можливість проведення місцевих виборів у прифронтових районах Донбасу наприкінці березня.

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Ми також повідомляли, що президент Володимир Зеленський назвав умову для проведення виборів у березні 2021 року. Він говорив, що це залежить від виконання Плану дій, який допоможе закінчити війну.

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