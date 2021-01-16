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ЦВК ухвалила рішення щодо виборів на прифронтовому Донбасі в березні

16 січня, 21:18

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Центрвиборчком отримав висновки Донецької та Луганської ОДА

Місцеві вибори на окремих територіях Донецької та Луганської областей 28 березня 2021 року поки неможливі через високу терористичну загрозу і обстріли з боку російських найманців.

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Про це заявили в Центральній виборчій комісії з посиланням на висновки Донецької і Луганської облдержадміністрацій.

"Неможливо забезпечити належну безпеку громадян та уникнути терористичної загрози під час організації та проведення перших місцевих виборів 28 березня цього року", – йдеться в повідомленні ЦВК.

Там зазначили, що продовжать контролювати питання проведення виборів у прифронтових районах і тільки-но будуть отримані "позитивні висновки компетентних органів", відразу розпочнуть організацію підготовки та проведення виборів на цих територіях.

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Нагадаємо, Центральна виборча комісія обіцяла до 17 січня ухвалити рішення про можливість проведення місцевих виборів у прифронтових районах Донбасу наприкінці березня.

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Ми також повідомляли, що президент Володимир Зеленський назвав умову для проведення виборів у березні 2021 року. Він говорив, що це залежить від виконання Плану дій, який допоможе закінчити війну.

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