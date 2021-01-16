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ЦИК принял решение по выборам на прифронтовом Донбассе в марте

16 января, 21:18

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Центризбирком получил выводы Донецкой и Луганской ОГА

Местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей 28 марта 2021 года пока невозможны из-за высокой террористической угрозы и обстрелов со стороны российских наемников.

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Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии со ссылкой на выводы Донецкоӥ и Луганскоӥ облгосадминистраций.

"Невозможно обеспечить должную безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 28 марта этого года", – говорится в сообщении ЦИК.

Там отметили, что продолжат контролировать вопрос проведения выборов в прифронтовых районах и как только будут получены "положительные заключения компетентных органов", сразу приступят к организации подготовки и проведения выборов на этих территориях.

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Напомним, Центральная избирательная комиссия обещала до 17 января принять решение о возможности проведения местных выборов в прифронтовых районах Донбасса в конце марта.

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Мы также сообщали, что президент Владимир Зеленский назвал условие для проведения выборов в марте 2021 года. Он говорил, что это зависит от выполнения Плана действий, который поможет закончить войну.

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Донбасс ЦИК местные выборы
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