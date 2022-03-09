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Діти під завалом, а світ ігнорує: Зеленський відреагував на удар по Маріуполю (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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9 березня, 18:13
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Пологовий будинок у Маріуполі, лікарня, дитяче відділення і терапія – все це знищене під час авіанальоту російської авіації
Наслідки авіаудару у Маріуполі
Наслідки авіаудару у Маріуполі / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти скинули бомбу на пологовий будинок у Маріуполі. Під завалами опинилися люди, а світ все ще не реагує на терор.

Про це написав президент України Володимир Зеленський у Facebook.

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"Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність", – написав Зеленський.

У Маріуполі скинули бомби на пологовий будинок та дитячу лікарню

Російські окупанти цілеспрямовано скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"Пологовий будинок у центрі міста, лікарня, дитяче відділення і терапія – усе це знищене під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь. Буквально щойно. Щойно російський пілот, який, напевно, не цурається називати себе людиною, знову натиснув на гачок, точно знаючи, куди поцілить бомба. Росіяни! Ви не лише перетнули межу неприпустимих стосунків між державами та народами. Ви перетнули межу людяності. Припиніть називати себе людьми!" – йдеться у повідомленні.

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