Дети под завалом, а мир игнорирует: Зеленский отреагировал на удар по Мариуполю (видео)

Роддом в Мариуполе, больница, детское отделение и терапия – все это уничтожено во время авианалета российской авиации

Последствия авиаудара в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты сбросили бомбу на роддом в Мариуполе. Под завалами оказались люди, а мир все еще не реагирует на террор.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.

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"Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно остановите убийства! Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность", – написал Зеленский.

В Мариуполе сбросили бомбы на роддом и детскую больницу

Российские оккупанты целенаправленно сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Роддом в центре города, больница, детское отделение и терапия – все это уничтожено во время авианалета российской авиации на Мариуполь. Буквально только что. Как только что русский пилот, который, наверное, не гнушается называть себя человеком, снова нажал на крючок, точно зная, куда полетит бомба. Россияне! Вы не только пересекли предел недопустимых отношений между государствами и народами. Вы пересекли предел человечности. Прекратите называть себя людьми!" – говорится в сообщении.

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