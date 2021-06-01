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Дитинство під кулями. Як живуть діти Донбасу (відео)

1 червня, 22:40

Денис Беспалов Денис Беспалов

Журналісти Сегодня розповіли, як живуть діти на Донбасі

Багато дітей продовжують жити на лінії фронту. У Зайцевому на 200 людей населення тільки три дитини. І все з однієї родини.

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Про це розповідає військкор "Сьогодні" Олександр Махов.

Дітей Катерина виховує сама і за роки війни навчила їх елементарним правилам виживання.

"Якщо сильною обстріл, то відразу в будинок біжать. А якщо не сильною, то садять біля калідорчіка ", – розповідає Катерина.

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За її словами, зараз стріляють значно менше, але все одно кулі летять над головою.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів по Донбасу, Криму і "Північним потоком – 2". Обговорення цих питань можна було б об'єднати на одній переговорної майданчику.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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