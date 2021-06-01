Дитинство під кулями. Як живуть діти Донбасу (відео)

Багато дітей продовжують жити на лінії фронту. У Зайцевому на 200 людей населення тільки три дитини. І все з однієї родини.
Про це розповідає військкор "Сьогодні" Олександр Махов.
Дітей Катерина виховує сама і за роки війни навчила їх елементарним правилам виживання.
"Якщо сильною обстріл, то відразу в будинок біжать. А якщо не сильною, то садять біля калідорчіка ", – розповідає Катерина.
За її словами, зараз стріляють значно менше, але все одно кулі летять над головою.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів по Донбасу, Криму і "Північним потоком – 2". Обговорення цих питань можна було б об'єднати на одній переговорної майданчику.
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