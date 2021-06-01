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Детство под пулями. Как живут дети Донбасса (видео)

1 июня, 22:40

Денис Беспалов Денис Беспалов

Журналисты Сегодня рассказали, как живут дети на Донбассе

Многие дети продолжают жить на линии фронта. В Зайцево на 200 человек населения только три ребенка. И все из одной семьи.

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Об этом рассказывает военкор "Сегодня" Александр Маховов.

Детей Екатерина воспитывает сама и за годы войны научила их элементарным правилам выживания.

"Если сильной обстрел, то сразу в дом бегут. А если не сильной, то сажают возле калидорчика", - рассказывает Екатерина.

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По ее словам, сейчас стреляют значительно меньше, но все равно пули летят над головой.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу, Крыму и "Северному потоку – 2". Обсуждение этих вопросов можно было бы объединить на одной переговорной площадке.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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