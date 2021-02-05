Донбасу загрожує ще одна епідемія

У найближчі два роки Донбас може охопити епідемія кору. Таке занепокоєння висловили у Дитячому фонді ООН.
Висновки зробили через критичне зменшення планових вакцинацій в регіоні.
На таку епідеміологічну ситуацію вплинули, зокрема, бойові дії, через які зруйновані або не працюють десятки медичних установ.
Як повідомляли новини "Сьогодні", ще влітку минулого року у Центрі громадського здоров'я заявляли про погіршення ситуації з вакцинацією в Україні. Станом на 1 червня 2020 року лише 28,3% дітей віком до одного року вакцинували проти кору, паротиту та краснухи.
При цьому президент Володимир Зеленський закликав до вакцинації, відзначаючи, що туберкульоз і кір не менше небезпечні, ніж коронавірус. За його словами, зниження рівня вакцинації може призвести незабаром до спалаху захворюваності.
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