Донбассу грозит еще одна эпидемия

Коронавирус не единственная проблема, с которой столкнутся жители Донецкой и Луганской областей

В ближайшие два года Донбасс может охватить эпидемия кори. Такое беспокойство выразили в Детском фонде ООН.

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Выводы сделали из-за критического уменьшения плановых вакцинаций в регионе.

На такую эпидемиологическую ситуацию повлияли, в частности, боевые действия, из-за которых разрушены или не работают десятки медицинских учреждения.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", еще летом прошлого года в Центре общественного здоровья заявляли об ухудшении ситуации с вакцинацией в Украине. По состоянию на 1 июня 2020 года только 28,3% детей в возрасте до одного года вакцинировали против кори, паротита и краснухи.

При этом президент Владимир Зеленский призывал к вакцинации, отмечая, что туберкулез и корь не менее опасны, чем коронавирус. По его словам, снижение уровня вакцинации может привести в скором времени к вспышке заболеваемости.

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