Донеччина стала лідером "Великого будівництва": що змінилося в області у 2020 році

Контраст особливо помітний на тлі того, як виглядали будівлі раніше

Донецька область стала лідером з виконання президентської програми "Велике будівництво". Якщо недавно реконструкція об'єктів тут сприймалася як диво, то сьогодні підконтрольна частина Донбасу більше нагадує одне велике будівництво.

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Про це пише mrpl.city.

В рамках "Великого будівництва" вдалося відремонтувати школи в Желанному, Красногорівці, Нікольському, Сіверську та у місті Селидове. Навчальні заклади обладнані інтерактивними дошками, турнікетами на вході, ліфтами, 3D принтерами, ноутбуками, сучасним обладнанням в їдальнях і т.д. Контраст особливо помітний на тлі того, як виглядали навчальні заклади раніше. Красногорівська школа, наприклад, постраждала від артобстрілів у 2017 році. Від прямого попадання тоді загорілася частина будівлі.

/ Фото: Сьогодні

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Нові дитячі садки у 2020 році з'явилися у Бахмуті, Маріуполі та Краматорську.

Нові спортивні споруди побудовані у Волновасі, Краматорську, Селидовому, Слов'янську. У Волновасі стадіон будували "з нуля" – з футбольним полем, трибунами, біговими доріжками та роздягальнями для спортсменів.

Серед масштабних проєктів, на яких ще тривають роботи, – навчальний корпус спеціалізованого коледжу ім. Сергія Бубки в Бахмуті і комплекс для велоспорту в Лимані.

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Що стосується 2021 року, то, як повідомив голова ДонОДА Павло Кириленко, вже готовий список об'єктів, які планується реалізувати цьогоріч.

"Ми докладемо максимум зусиль, щоб все, що будується і ремонтується за рахунок держави і обласного бюджету, було здано в експлуатацію вчасно і довго служило людям", – пообіцяв Кириленко.

Раніше повідомлялося про те, що в найближчі тижні у Мелітополі Запорізької області буде відкрита оновлена інфекційна лікарня, роботи в якій теж проходять в рамках "Великого будівництва".

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