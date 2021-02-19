Донетчина стала лидером "Большой стройки": что изменилось в области в 2020 году

Контраст особенно заметен на фоне того, как выглядели здания ранее

Интернет-издание mrpl.city подробно описало, как в 2020 году изменилась подконтрольная Украине часть Донецкой области. Донетчина стала лидером выполнение президентской программы "Большая стройка". И если еще надавно каждая реконструкция объекта в любом населенном пункте области воспринималась как чудо и невероятное везение, то сегодня подконтрольная часть Донетчины напоминает одну большую стройку, отмечает издание.

Реклама

В рамках "Большой стройки" удалось отремонтировать школы в Желанном, Красногоровке, Никольском, Северске и Селидово. Учебные учреждения оборудованы интерактивными досками, турникетами на входе, лифтами, 3D принтерами, ноутбуками, современным оборудованием в столовых и т.д. Контраст особенно заметен на фоне того, как выглядели учебные заведения ранее. Красногоровская школа, например, пострадала от артобстрелов в 2017 году. От прямого попадания тогда загорелась часть здания.

/ Фото: Сегодня

Новые детские сады в 2020 году появились в Бахмуте, Мариуполе и Краматорске.

Реклама

Новые спортивные сооружения построены в Волновахе, Краматорске, Селидово, Славянске. В Волновахе стадион строили "с нуля" – с футбольным полем, трибунами, беговыми дорожками и раздевалками для спортсменов.

В тренде В Черкассах пьяные нарушители избили патрульных

Среди масштабных проектов, на которых еще продолжаются работы, – учебный корпус специализированного колледжа им. Сергея Бубки в Бахмуте и комплекс для велоспорта в Лимане.

Что касается 2021 года, то, как сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко, уже готов список объектов, которые планируется реализовать в нынешнем году.

Реклама

"Мы приложим максимум усилий, чтобы все, что строится и ремонтируется за счет государства и областного бюджета, было сдано в эксплуатацию вовремя и долго служило людям", – пообещал Кириленко.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшие недели в Мелитополе Запорожской области будет открыта обновленная инфекционная больница, работы в которой тоже проходят в рамках "Большой стройки".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама