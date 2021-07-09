Їхала на тиждень, виявилося – на роки. Музей "Голоси мирних" продовжує розповідати правдиві історії

За лічені хвилини мирне місто перетворилося на лінію фронту, далі були найстрашніші дні її життя

Переселенка з Донбасу / колаж "Сьогодні"

Життя донеччанки Ірини Брильової змінилося назавжди влітку 2014 року. Відтоді вона пережила випробування численними обстрілами, голодом та холодом – їхала з дому на два тижні і вже сім років не може повернутися.

Як жінка долала надскладні виклики життя – ще одна історія проєкту Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова у сюжеті новин "Сьогодні".

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Війна на Донбасі – це трагедія для мільйонів мирних людей, каже Ірина Брильова.

"Люди втратили своє майбутнє і, блукаючи по орендованих квартирах, я розумію, що у мене зараз немає дому", – ділиться переселенка.

Історія Ірини

Вона зустріла бойові дії у рідному Донецьку. За лічені хвилини мирне місто перетворилося на лінію фронту, далі були найстрашніші дні її життя.

"Пробула в клініці буквально пів години. Я виходжу – наді мене вже літають снаряди. Я вперше тоді почула звук снаряда... Коли летять гради, у тебе є рівно дві-три секунди, щоб встигнути вибігти у коридор. У дитячий садок прилетів снаряд. Осколками побило будинок, мені пощастило, дуже пощастило порівняно з іншими", – розповідає Ірина Брильова.

Переживши той обстріл, Ірина вирішила поїхати до матері у Святогірськ. Сподівалася, що їде на декілька тижнів.

"Я поїхала – дві футболки, двоє шортів, кіт під рукою, котячий корм", – каже жінка.

Ірина, як і інші переселенці, залишилася без грошей, їжі. Не було теплого одягу.

"Нас було видно по взуттю. Ми всі ходили в теплих якихось шкарпетках і в шльопанцях, бо не було взуття, не було речей, не було нічого", – розповідає вона.

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Правдиві історії від Музею "Голоси мирних"

Коли регіон опинився на межі гуманітарної катастрофи, на допомогу мирним жителям прийшов Фонд Ріната Ахметова.

"Ринат Леонідович єдиний, хто дбав у той момент про переселенців. На щомісячній основі видавав і продуктові набори, видавав хімію, це були ті речі, без яких ми не вижили... Він дав змогу людям вижити", – розповіла Ірина Брильова

За роки збройного конфлікту уздовж лінії розмежування Фонд Ріната Ахметова видав дванадцять з половиною мільйонів продуктових наборів. Це врятувало три з половиною мільйони життів.

У пошуках роботи та мирного життя Ірина часто переїжджала. Декілька тижнів тому – приїхала до Києва. І саме тут розповідає свою історію подолання наслідків війни, долучившись до унікального проєкту.

"Музей "Голоси мирних" – це те місце, де будь-хто зможе дізнатися, що таке війна. Війна вона з нами, вона з кожним у серці", – каже жінка.

Онлайн-музей "Голоси мирних" створив Фонд Ріната Ахметова. Проєкт для всього світу має стати джерелом правдивих історій.

"На сьогодні ми зібрали вже понад дві тисячі історій, а в найближчі роки ми хотіли б зібрати сто тисяч історій", – каже Ольга Гук, головна редакторка проєктів Фонду Ріната Ахметова.

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Це перший та найбільший в Україні архів історій мирних жителів, що постраждали внаслідок збройних конфліктів.

Нагадаємо, в одному з сюжетів розповідалося, як переселенець і волонтер із Макіївки на Донеччині, що нині мешкає в Маріуполі, від початку бойових дій долучився до наймасштабнішої благодійної місії та як за цей час змінилося його життя.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією