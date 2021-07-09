Ехала на неделю, оказалось – на годы. Музей "Голоса мирных" продолжает рассказывать правдивые истории

За считанные минуты мирный город превратился в линию фронта, дальше были самые страшные дни ее жизни

Переселенка с Донбасса / коллаж "Сегодня"

Жизнь донеччанки Ирины Брилевой изменилась навсегда летом 2014 года. С тех пор она пережила испытания многочисленными обстрелами, голодом и холодом – ехала из дома на две недели и уже семь лет не может вернуться.

Как женщина преодолевала сверхсложные вызовы жизни – еще одна история онлайн-музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова в сюжете новостей "Сегодня".

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Война на Донбассе – это трагедия для миллионов мирных людей, говорит Ирина Брилева.

"Люди потеряли свое будущее и, скитаясь по съемным квартирам, я понимаю, что у меня сейчас нет дома", – делится переселенка.

История Ирины

Она встретила боевые действия в родном Донецке. За считанные минуты мирный город превратился в линию фронта, дальше были самые страшные дни ее жизни.

"Пробыла в клинике буквально полчаса. Я выхожу – надо мной уже летают снаряды. Я в первый раз тогда услышала звук снаряда... Когда летят грады, у тебя есть ровно две-три секунды, чтобы успеть выбежать в коридор. В детский садик прилетел снаряд. Осколками побило дом, мне повезло очень повезло по сравнению с другими", – рассказывает Ирина Брилева.

Пережив тот обстрел, Ирина решила поехать к матери в Святогорск. Надеялась, что едет на несколько недель.

"Я уехала – две футболки, двое шорт, кот под мышкой, кошачий корм", – говорит женщина.

Ирина, как и другие переселенцы, осталась без денег, еды. Не было теплой одежды.

"Нас было видно по обуви. Мы все ходили в теплых каких-то носках и в шлепках, потому что не было обуви, не было вещей, не было ничего", – рассказывает она.

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Правдивые истории от Музея "Голоса мирных"

Когда регион оказался на грани гуманитарной катастрофы, на помощь мирным жителям пришел Фонд Рината Ахметова.

"Ринат Леонидович единственный, кто заботился в тот момент о переселенцах. На ежемесячной основе выдавал и продуктовые наборы, выдавал химию, это были те вещи, без которых мы не выжили... Он позволил людям выжить", – рассказала Ирина Брилева

За годы вооруженного конфликта вдоль линии разграничения Фонд Рината Ахметова выдал двенадцать с половиной миллионов продуктовых наборов. Это спасло три с половиной миллиона жизней.

В поисках работы и мирной жизни Ирина часто переезжала. Несколько недель назад – приехала в Киев. И именно здесь рассказывает свою историю преодоления последствий войны, приобщившись к уникальному проекту.

"Музей "Голоса мирных" – это то место, где любой сможет узнать, что такое война. Война она с нами, она с каждым в сердце", – говорит женщина.

Онлайн-музей "Голоса мирных" создал Фонд Рината Ахметова. Проект для всего мира должна стать источником правдивых историй.

"На сегодняшний день мы собрали уже более двух тысяч историй, а в ближайшие годы мы хотим собрать сто тысяч историй", – говорит Ольга Гук, главный редактор проектов Фонда Рината Ахметова.

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Это первый и самый большой в Украине архив историй мирных жителей, пострадавших в результате вооруженных конфликтов.

Напомним, в одном из сюжетов рассказывалось, как переселенец и волонтер из Макеевки Донецкой области, ныне живущий в Мариуполе, с начала боевых действий присоединился к масштабной благотворительной миссии и как за это время изменилась его жизнь.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией