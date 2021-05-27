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Єврокомісія виділить гроші для жителів Донбасу: скільки обіцяють

27 травня, 20:39

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Жителі Донбасу отримають гуманітарну допомогу від Європейської комісії

Європейська комісія виділить 25,4 млн євро гуманітарної допомоги для людей, які страждають від бойових дій в Донецькій і Луганській областях.

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Про це повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков у Twitter.

За його словами, таке рішення прийняли після зустрічі з європейським комісаром з управління кризами, який відповідає за гуманітарну допомогу в Європі Янезом Ленарчичем.

"Після сьогоднішньої зустрічі з Янезом Ленарчичем Європейська комісія оголосила про виділення 25,4 млн євро гуманітарної допомоги для людей, які все ще страждають від бойових дій e Донецькій і Луганській областях. Спасибі нашим партнерам за підтримку!" – написав Резніков.

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Нагадаємо, раніше Сенат США підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік. У законопроєкт увійшли військова допомога Україні і розширені санкції проти проекту "Північний потік – 2".

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Крім того, на початку травня ми писали, що США розглядають можливість збільшення наданої Києву підтримки.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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