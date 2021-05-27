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Еврокомиссия выделит деньги для жителей Донбасса: сколько обещают

27 мая, 20:39

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Жители Донбасса получат гуманитарную помощь от Европейской комиссии

Европейская комиссия выделит 25,4 млн евро гуманитарной помощи для людей, которые страдают от боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

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Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в Twitter.

По его словам, такое решения приняли после встречи с европейским комиссаром по управлению кризисами, отвечающим за гуманитарную помощь в Европе Янезом Ленарчичем.

"После сегодняшней встречи с Янезом Ленарчичем Европейская комиссия объявила о выделении 25,4 млн евро гуманитарной помощи для людей, все еще страдающих от продолжающихся боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Спасибо нашим партнерам за поддержку!" – написал Резников.

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Напомним, ранее Сенат США поддержал законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В законопроект вошли военная помощь Украине и расширенные санкции против проекта "Северный поток – 2".

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Кроме того, в начале мая мы писали, что США рассматривают возможность увеличения предоставляемой Киеву поддержки.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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