Глушать бойовики? У Донецькій та Луганській областях проблеми з мобільним зв'язком

Користувачі скаржаться на перебої в мережі

Не працювали оператори мобільного зв'язку Vodafone та "Київстар"/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Донецькій та Луганській областях перестав працювати мобільний зв'язок. Не працювало два мобільних оператори.

Про це повідомляють "Новини Донбасу".

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Деталі

Відомо, що після опівночі в областях не працював мобільний зв'язок операторів "Київстар" та Vodafone. Станом на 01:08 почав ловити Vodafone. Водночас у користувачів LifeCell проблем не було.

Що кажуть в компанії Vodafone?

Сайту "Сьогодні" підтвердили у "Vodafone", що проблема й справді була, однак не довго. Причина — технічний збій.

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Що кажуть в компанії "Київстар"?

У компанії "Київстар" нам відповіли, що інформації про збій не мають. Водночас наголошують, що посилили охорону всіх об'єктів інфраструктури.

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Чому на Донбасі почастішали обстріли?

Відразу кілька джерел у Міноборони розповіли "Сьогодні", що у відомстві не розцінюють сьогоднішню ескалацію як початок вторгнення, проте розцінюють як початок провокацій.

"Окупанти обстрілюють зараз переважно об'єкти цивільної інфраструктури, але водночас не ведуть масованої атаки по позиціях ЗСУ. Це дає підстави говорити, що на цю хвилину відбувається низка провокацій. Робитися це може для того, щоб вже через кілька годин звинуватити ЗСУ в обстрілі мирних жителів", – сказали нам у Міноборони.

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