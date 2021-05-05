"Голоси Мирних": Пережити жах війни і мати неймовірну жага до життя

Лікарі пророкували, що Данило Сисоєв все життя проведе в інвалідному візку, та хлопець не здається

Данило Сисоєв із прифронтової Красногорівки під Донецьком після двох тижнів у комі вже кілька років бореться з наслідками жахливої пригоди. Хлопчика вибуховою хвилею викинуло з балкона п’ятого поверху. Що сталося тоді і чому про це варто пам’ятати тепер?

Реклама

Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Ростислав Сисоєв.

Тоді Данилу було вісім років. Хлопчик згадує, як того дня машини їхали повз клуб та церкву. Він з висоти дивився на наслідки бойових дій, розбиті будинки та зруйновані підприємства. Хлопчик вийшов на балкон, аж поруч пролунав вибух і потужною хвилею його скинуло з п’ятого поверху.

Відео: Сьогодні

"Він впав на залізячку, яка закриває входи машинам, мотоциклам і розрубав собі пів черепа. Подумали, що він вже помер. Викликали швидку і міліцію. Це було дуже боляче. Лікарі сказали, що дитина взагалі ніколи на ноги не стане і буде все життя в інвалідному візку", – розповідає мама Данила Наталія Сисоєва.

Та її син не здався. За два тижні опритомнів, і тоді почався тривалий та тяжкий період реабілітації. Права нога дитини – закручена і дуже погано ходить, права рука – не розгинається.

Читайте також: "Голоси Мирних": через війну покинути торгівлю і піти в медики

Реклама

Кілька років фахівці допомагали йому подолати наслідки тяжкої травми. Важливі курси реабілітації для хлопчика організував Фонд Ріната Ахметова.

Даня Сисоєв став одним із героїв унікальної фотокниги "Донбас і мирні", яку три роки тому видав Фонд. На її сторінках – справжні історії жахливих подій.

Наталія Сисоєва каже, що цю книгу варто прочитати кожному, аби знати, що війна може вбити, і людину повернути до життя вже буде неможливо. Тож унікальні примірники Фонд передав до посольств, міжнародних організацій та провідних бібліотек України.

Директорка з комунікацій Фонду Ріната Ахметова Юлія Єршова розповідає:

"Історії героїв фотокниги стали частиною нового проєкту "Музей. Голоси Мирних", який був створений за особистою ініціативою Ріната Ахметова. Це документальний проєкт, мета якого зібрати правдиві історії тих, хто пройшов через жахи збройного конфлікту".

Музей Фонду Ріната Ахметова "Голоси Мирних" – це безпечний довірчий простір, де люди можуть розповісти свою історію, звільняючись від тягаря мовчання, аби світ дізнався про сотні тисяч мирних, які постраждали від збройного конфлікту на Донбасі.

Реклама

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що Таїсія Лихацька – переселенка із зруйнованого Широкиного Донецької області – вже сьомий рік живе в Маріуполі і мріє тільки про одне: щоб закінчилася війна і тоді повернутися додому. Вона таж стала учасницею проєкту "Голоси Мирних".

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією