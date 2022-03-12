Місто, якого більше немає: що окупанти зробили з Волновахою (фото, відео)

Місто Волноваха у Донецькій областіповністю зруйновано. Із населеного пункту, який окупував ворог, українські військові евакуювали людей під обстріли. Росіяни не давали змоги організувати гуманітарний коридор.
Сайт "Сьогодні" зібрав всю інформацію про те, як зараз виглядає місто та як там виживали люди.
Місто, якого немає
Радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Волноваха зруйновано. На відео показані знищені будинки.
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Рятували людей під обстрілами
Народний депутат України, уродженець Волновахи Дмитро Лубинець розповів в ефірі телемарафону UA-разом, що російські війська окупували місто
"Руські не давали організовувати гуманітарний коридор. Ми вивозили людей під обстрілами, вдалося витягнути 1000 людей. Але, на жаль, частина людей ще залишилася у місті.
Росіяни свідомо б'ють по цивільному населенню", – каже Дмитро Лубинець.
Бої за місто точилися ще з кінця лютого
Волноваха стала першим великим містом у Донецькій області, яке вдалося захопити нападником. До війни 2014 року тут проживало близько 100 тис осіб, пише ВВС News.
Живуть без води та світла у підвалах
"Російські війська рівняють Волноваху із землею вже п'ятий день поспіль. У місті немає води, електрики, газу. Люди сидять у підвалах. Окупанти не дають можливості вивезти їх зеленим гуманітарним коридором. Використовуємо будь-яку нагоду, щоб допомогти людям", – так описував ситуацію у місті керівник області Павло Кириленко ще 2 березня.
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