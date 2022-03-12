Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

Город, которого больше нет: что оккупанты сделали с Волновахой (фото, видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 марта, 19:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российские военные оккупировали город и не давали организовывать гуманитарный коридор
Бои за город шли еще с конца февраля / Коллаж "Сегодня"
Бои за город шли еще с конца февраля / Коллаж "Сегодня"

Город Волноваха в Донецкой области полностью разрушен. Из населенного пункта, который оккупировал враг, украинские военные эвакуировали людей под обстрелы. Русские не давали возможности организовать гуманитарный коридор.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о том, как сейчас выглядит город и как там выживали люди.

Реклама

Город, которого нет

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Волноваха разрушена. На видео показаны уничтоженные дома.

Спасали людей под обстрелами

Народный депутат Украины, уроженец Волновахи Дмитрий Лубинец рассказал в эфире телемарафона UA-вместе, что российские войска оккупировали город.

Реклама

"Русские не давали организовывать гуманитарный коридор. Мы вывозили людей под обстрелами, удалось вытащить 1000 человек. Но, к сожалению, часть людей еще осталась в городе.
Россияне сознательно бьют по гражданскому населению", - говорит Дмитрий Лубинец.

Эвакуация людей из Волновахи. Фото: Нацполиция
Эвакуация людей из Волновахи. Фото: Нацполиция

Бои за город шли еще с конца февраля

Волноваха стала первым крупным городом в Донецкой области, который удалось захватить нападающим. До войны 2014 года здесь проживало около 100 тыс. человек, пишет BBC News.

Реклама

Волноваха после обстрелов. Фото: Радио Свобода
Волноваха после обстрелов. Фото: Радио Свобода

Живут без воды и света в подвалах

"Российские войска равняют Волноваху с землей уже пятый день подряд. В городе нет воды, электричества, газа. Люди сидят в подвалах. Оккупанты не дают возможности вывезти их зеленым гуманитарным коридором. Используем любую возможность, чтобы помочь людям", – так описывал ситуацию в городе руководитель области Павел Кириленко еще 2 марта.

Эвакуация людей из Волновахи
Эвакуация людей из Волновахи

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Видео-контент
Мир душит РФ санкциями
Все санкции
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Первая медицинская помощь
Помоги!
Мэр говорит
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Финанс-дайджест
Больше новостей
Рупоры Кремля
Путинисты 🤬
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Наши ангелы-хранители

Лейтенант Украинец Владислав - 22-летний командир взвода мотопехотного батальона "Полесье". Боец сумел эффективно прикрыть отход побратимов при наступлении врага, чем спас сотни жизней. О гибели Украинца сообщили во время прорыва на Антоновском мосту Херсонской области. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Истории подвигов
Капитан Силивакин Ростислав - командир механизированного батальона 93-й механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр". За успешные боевые действия с превосходящими силами противника, освобождение украинских городов и сел Сумщины награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Паралимпиада-2022. Медали
#Позиция
Страна
золотоЗолото
сереброСеребро
бронзаБронза
ВсегоВсего
1
flag Китай КитайCN
18
18
23
59
2
flag Украина УкраинаUA
10
10
8
28
3
flag Канада КанадаCA
8
5
10
23
4
flag Франция ФранцияFR
6
2
2
10
5
flag Австрия АвстрияAT
5
4
3
12
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39193.7

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2602

Litecoin (LTC)

105.56

Ripple (XRP)

0.79

Купить криптовалюту
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Комаровский в теме
Как избежать радиоактивного заражения при аварии на АЭС
Спроси у доктора

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять