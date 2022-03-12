Город, которого больше нет: что оккупанты сделали с Волновахой (фото, видео)

Российские военные оккупировали город и не давали организовывать гуманитарный коридор

Бои за город шли еще с конца февраля / Коллаж "Сегодня"

Город Волноваха в Донецкой области полностью разрушен. Из населенного пункта, который оккупировал враг, украинские военные эвакуировали людей под обстрелы. Русские не давали возможности организовать гуманитарный коридор.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о том, как сейчас выглядит город и как там выживали люди.

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Город, которого нет

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Волноваха разрушена. На видео показаны уничтоженные дома.

Спасали людей под обстрелами

Народный депутат Украины, уроженец Волновахи Дмитрий Лубинец рассказал в эфире телемарафона UA-вместе, что российские войска оккупировали город.

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"Русские не давали организовывать гуманитарный коридор. Мы вывозили людей под обстрелами, удалось вытащить 1000 человек. Но, к сожалению, часть людей еще осталась в городе.

Россияне сознательно бьют по гражданскому населению", - говорит Дмитрий Лубинец.

Эвакуация людей из Волновахи. Фото: Нацполиция

Бои за город шли еще с конца февраля

Волноваха стала первым крупным городом в Донецкой области, который удалось захватить нападающим. До войны 2014 года здесь проживало около 100 тыс. человек, пишет BBC News.

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Волноваха после обстрелов. Фото: Радио Свобода

Живут без воды и света в подвалах

"Российские войска равняют Волноваху с землей уже пятый день подряд. В городе нет воды, электричества, газа. Люди сидят в подвалах. Оккупанты не дают возможности вывезти их зеленым гуманитарным коридором. Используем любую возможность, чтобы помочь людям", – так описывал ситуацию в городе руководитель области Павел Кириленко еще 2 марта.

Эвакуация людей из Волновахи

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