Хотіла отримати українську пенсію: на Луганщині затримали пособницю бойовиків (відео)

На Луганщині поліцейські затримали 59-річну жінку, яка два роки служила у військах бойовиків "ЛНР". На територію України зловмисниця приїхала на оформлення банківської картки для отримання пенсії.
Про це повідомили у пресслужбі МВС.
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За словами жінки, восени 2014 року вона вступила у незаконне збройне формування, де проходила службу на посаді фельдшера зенітного дивізіону, що знаходився у місті Кришталевий. Їй було надано "військове знання" молодшого сержанта.
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Жінка періодично виїжджала на військовий полігон у с. Бугаївка Перевальського району, де брала участь у проведенні стрільб як медпрацівника, стежила за дотриманням санітарного режиму, перевіряла якість харчування, а також навчала бойовиків наданню першої медичної допомоги та медичної допомоги при отриманні поранень.
За свою діяльність жінка отримувала заробітну плату у розмірі 19 500 рублів.
У травні 2016 року жінка залишила незаконні збройні формування у зв'язку з хворобою.
Наразі зловмисниці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення непередбачених законом воєнізованих чи збройних формувань".
Наразі слідчі дії з кримінального провадження тривають.