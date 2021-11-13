Як пережити стрес війни – поради психолога

Психіка у ситуації мобілізації – саме така захисна реакція у тих, хто не може змінити життя у зоні бойових дій

Дитині дуже важливо бути у безпеці та стабільності. Колаж "Сьогодні".

Чи можна подолати страхи, які живуть на війні? Як допомогти зберегти психіку дітям, які не бачили мирного життя, адже вздовж лінії зіткнення зараз мешкає близько ста тисяч юнаків та дівчат. Як психологи допомагають людям впоратися із цією травмою? Чого бояться жителі Донбасу? Звичайно, за своє життя і як вижити у важких умовах – йдеться у сюжеті "Сегодня".

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"Дитині дуже важливо бути у безпеці та стабільності. Тобто ні того, ні того на сьогоднішній день на непідконтрольній території Донбасу немає, тому діти та дорослі живуть у ситуації стресу, тривоги та страхів", – сказала психологія Фонду Ріната Ахметова Катерина Вепро.

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Психіка у ситуації мобілізації. Саме такою є захисна реакція у тих, хто не може змінити життя в зоні бойових дій. У такій напруженій атмосфері страхів та фобій не уникнути. Хоч як дивно, але в цей час дитині можна допомогти грою.

"Отже, вони справляються зі страхом. Вони програють свій страх безпосередньо у грі. Є діти, які не бачили мирного життя. Вони живуть у стані війни і живуть уже досить дорослі", – каже фахівець.

Катерина Вепро – психолог Фонду Ріната Ахметова. Вона допомагає мирним жителям, які опинилися в обставинах війни, впоратися зі своїми страхами. Тим більше, коли вони переростають у фобії. Фобія і страх – не зовсім одне й те саме. Страх все ж таки більш контрольований. Його пережити легше. Власні поради українцям психолог надавала у прямому ефірі у соцмережі Фонду Ріната Ахметова.

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"Людина може побоюватися висоти, але їй просто некомфортно. Але вона все одно піднімається на високі поверхи, літає літаками", – розповіла Катерина Вепро.

"Онлайн-трансляції та вебінари проходять за проєктом "Голосу Мирних. Музей Фонду Ріната Ахметова" на діджитал-майданчиках. Глядачі можуть поставити експертам питання, що їх найбільше хвилюють". – каже психолог Фонду Ріната Ахметова.

Проект "Подолати. Допомагає психолог" дуже важливий, тому що він запрошує фахівців кваліфікованих, які допомагають поняттям людей, що з ними відбувається. Люди можуть ставити запитання у режимі теперішнього часу. Вони одержують кваліфіковану допомогу від кваліфікованих професіоналів.

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