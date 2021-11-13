Как пережить стресс войны – советы психолога

Психика в ситуации мобилизации – именно такова защитная реакция у тех, кто не может изменить жизнь в зоне боевых действий

Ребенку очень важно быть в безопасности и стабильности. Коллаж "Сегодня".

Можно ли побороть страхи, живущие на войне? Как помочь сохранить психику детям, которые не видели мирной жизни, ведь вдоль линии столкновения сейчас проживает около ста тысяч юношей и девушек. Как психологи помогают людям справиться с этой травмой? Чего боятся жители Донбасса? Конечно, за свою жизнь и как выжить в трудных условиях – говорится в сюжете "Сегодня".

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"Ребенку очень важно быть в безопасности и стабильности. То есть ни того, ни того на сегодняшний день на неподконтрольной территории Донбасса нет, поэтому дети и взрослые живут в ситуации стресса, тревоги и страхов", – сказала психология Фонда Рината Ахметова Екатерина Вепро.

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Психика в ситуации мобилизации. Именно такова защитная реакция у тех, кто не может изменить жизнь в зоне боевых действий. В такой напряженной атмосфере страхов и фобий не избежать. Как ни странно, но в это время ребенку можно помочь игрой.

"Таким образом, они справляются со страхом. Они проигрывают свой страх непосредственно в игре. Есть дети, которые не видели мирной жизни. Они живут в состоянии войны и живут уже достаточно взрослые", – говорит специалист

Екатерина Вепро – психолог Фонда Рината Ахметова. Она помогает мирным жителям, оказавшимся в обстоятельствах войны, справиться с собственными страхами. Тем более когда они перерастают в фобии. Фобия и страх – не совсем одно и то же. Страх все же более контролируемый. Его пережить легче. Собственные советы украинцам психолог предоставляла в прямом эфире в соцсети Фонда Рината Ахметова.

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"Человек может опасаться высоты, но ему просто некомфортно. Но он все равно поднимается на высокие этажи, летает на самолетах", – рассказала Екатерина Вепро.

"Онлайн-трансляции и вебинары проходят по проекту "Голоса Мирных. Музей Фонда Рината Ахметова" на диджитал-площадках. Зрители могут задать экспертам наиболее волнующие их вопросы". – говорит психолог Фонда Рината Ахметова.

Проект "Преодолеть. Помогает психолог" очень важен, потому что он приглашает специалистов квалифицированных, которые помогают понятиям людей, что с ними происходит. Люди могут задавать вопросы в режиме настоящего времени. Они получают квалифицированную помощь от квалифицированных профессионалов.

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