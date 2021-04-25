Кравчук пояснив, кого судитимуть за співпрацю з "ДНР" після деокупації

Україна чинитиме тільки за законом, а ті, хто брав участь у тортурах і знущаннях над полоненими, відповідатимуть

Після звільнення окупованого Донбасу від російські військ і бойовиків тих, хто знущався над полоненими і застосовував тортури, судитимуть. Щодо звичайних мирних жителів окупованих територій – до них жодних санкцій застосовувати не будуть.

Реклама

Про це заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук у програмі "Погляд з Банкової" на каналі "Дім".

Він підкреслив, що Україна чинитиме тільки за законом.

"Це міф. Є люди, які живуть там і які не могли жити інакше. Вони не організовували жодних репресій, не організовували тортур, не вбивали. Тобто крові на їхніх руках немає. Ці люди не будуть притягатися до відповідальності", – розповів Кравчук.

Під суд підуть ті, хто безпосередньо брав участь у тортурах і знущаннях над полоненими і затриманими.

Реклама

"Якщо людина у підвалах знущалася над полоненими, над ні в чому не винними людьми, якщо вона застосовувала тортури, – звичайно, такі люди повинні відповідати перед законом. Немає іншого в світі шляху. Людина, що призвела до трагічних наслідків, має нести відповідальність", – підкреслив Кравчук.

Нагадаємо, на думку першого президента України, єдина країна у світі, якої боїться Росія і може її послухати в питанні припинення агресії на Донбасі, – США.

Раніше в ОП розповіли, що Україна після деокупації Криму силоміць не депортуватиме росіян, які там живуть.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама