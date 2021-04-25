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Кравчук разъяснил, кого будут судить за сотрудничество с "ДНР" после деоккупации

25 апреля, 22:40

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украина будет действовать только по закону, а участвовавшие в пытках и издевательствах над пленными будут отвечать

После освобождения оккупированного Донбасса от российские войск и боевиков тех, кто издевался над пленными и применял пытки, будут судить. Что касается обычных мирных жителей оккупированных территорий – к ним никаких санкций применять не будут.

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Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в программе "Взгляд с Банковой" на канале "Дом".

Он подчеркнул , что Украина будет действовать только по закону.

"Это миф. Есть люди, которые живут там и которые не могли жить иначе. Они не организовывали никаких репрессий, не организовывали пыток, не убивали. То есть крови на их руках нет. Эти люди не будут привлекаться к ответственности", – рассказал Кравчук.

Под суд пойдут те, кто непосредственно участвовал в пытках и издевательствах над пленными и задержанными.

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"Если человек в подвалах издевался над пленными, над ни в чем не повинными людьми, если он применял пытки, – конечно, такие люди должны отвечать перед законом. Нет другого в мире пути. Человек, приведший к трагическим последствиям, должен нести ответственность", – подчеркнул Кравчук.

Напомним, по мнению первого президента Украины, единственная страна в мире, которую боится Россия и может ее послушать в вопросе прекращения агрессии на Донбассе, – США.

Ранее в ОП рассказали, что Украина после деоккупации Крыма не будет насильно депортировать россиян, которые там живут.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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