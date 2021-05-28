Маріуполь перетворюють на курорт: де і як відпочити на Азовському морі по-новому (відео)

Що потрібно знати для хорошого відпочинку в Маріуполі – ціни на житло, визначні пам'ятки, цікаві місця і пляжі

Ще одне українське місто перетворюють на морський курорт. Маріуполь розміщений на березі Азовського моря, тож має всі шанси стати популярним серед туристів.

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"Сьогодні" розповідають, як і де можна відпочити гостям міста.

Житло

У Маріуполі є варіанти під різний гаманець. Під час курортного сезону можна знайти пансіонат, готель або навіть влаштувати ніч в наметах на березі моря.

Щоб заощадити гроші і відпочити з усіма зручностями, краще вибирати хостел – ціна близько 150 гривень. Також є й люксові номери, вони коштуватимуть 2400 гривень.

Більше про варіанти житла дивіться тут:

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Їжа

У місті є фастфуд, кафе і ресторани. Як вибрати заклад:

читайте відгуки в інтернеті. Місцеві жителі люблять ділитися враженнями;

якщо хочете дешево поїсти – шукайте кафе для працівників. Там ситний обід з декількох блюд коштуватиме 80 гривень;

запитуйте у місцевих жителів на вулиці. Вони скажуть, де їжа найсмачніша.

Більш докладно про ціни за обід дивіться в нашому відео:

Розваги

Туристичний магніт міста – пляж "Піщанка" і порт. У погану погоду можна відвідати зоопарк (ціна 100 гривень), сквер біля Маріупольського драматичного театру, парк "Веселка" з безліччю квітів і дитячими майданчиками.

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Як виглядають цікаві місця у місті:

Затишний Маріуполь

Маріуполь заснували ще в 1778 році, але в місті практично немає старих будинків.

У дворах багатоповерхівок багато клумб з квітами, дитячих майданчиків, навіть є зона для барбекю. До того ж двірників у них немає, місцеві жителі доглядають за прибудинковою територією самостійно.

Як місцевим жителям вдалося зробити дворики мрії:

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Раніше ми писали, що українці кинулися скуповувати путівки – можна відпочити на 10 тис. гривень.

До того ж, "Сьогодні" розповідали, куди українці літали на відпочинок під час пандемії.