Маріуполь перетворюють на курорт: де і як відпочити на Азовському морі по-новому (відео)

Ще одне українське місто перетворюють на морський курорт. Маріуполь розміщений на березі Азовського моря, тож має всі шанси стати популярним серед туристів.
"Сьогодні" розповідають, як і де можна відпочити гостям міста.
Житло
У Маріуполі є варіанти під різний гаманець. Під час курортного сезону можна знайти пансіонат, готель або навіть влаштувати ніч в наметах на березі моря.
Щоб заощадити гроші і відпочити з усіма зручностями, краще вибирати хостел – ціна близько 150 гривень. Також є й люксові номери, вони коштуватимуть 2400 гривень.
Більше про варіанти житла дивіться тут:
Їжа
У місті є фастфуд, кафе і ресторани. Як вибрати заклад:
- читайте відгуки в інтернеті. Місцеві жителі люблять ділитися враженнями;
- якщо хочете дешево поїсти – шукайте кафе для працівників. Там ситний обід з декількох блюд коштуватиме 80 гривень;
- запитуйте у місцевих жителів на вулиці. Вони скажуть, де їжа найсмачніша.
Більш докладно про ціни за обід дивіться в нашому відео:
Розваги
Туристичний магніт міста – пляж "Піщанка" і порт. У погану погоду можна відвідати зоопарк (ціна 100 гривень), сквер біля Маріупольського драматичного театру, парк "Веселка" з безліччю квітів і дитячими майданчиками.
Як виглядають цікаві місця у місті:
Затишний Маріуполь
Маріуполь заснували ще в 1778 році, але в місті практично немає старих будинків.
У дворах багатоповерхівок багато клумб з квітами, дитячих майданчиків, навіть є зона для барбекю. До того ж двірників у них немає, місцеві жителі доглядають за прибудинковою територією самостійно.
Як місцевим жителям вдалося зробити дворики мрії:
Раніше ми писали, що українці кинулися скуповувати путівки – можна відпочити на 10 тис. гривень.
До того ж, "Сьогодні" розповідали, куди українці літали на відпочинок під час пандемії.