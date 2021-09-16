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На Донбасі бойовики з артилерії вдарили по мирних жителях (фото)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
16 вересня, 17:34
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Окупанти рано вранці застосували заборонене Мінськими угодами озброєння, є постраждалий серед населення
REUTERS/Alexander Ermochenko
REUTERS/Alexander Ermochenko

Бойовики не припиняють обстріли на фронті, а на цей раз знову вдарили по мирних жителях з важкого озброєння. Під артилерійський обстріл потрапили населені пункти Тарамчук і Щастя, в останньому поранення отримав місцевий житель.

Про це повідомляє штаб ООС.

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Військові зазначили, що систематичні обстріли із застосуванням заборонених видів озброєння з боку окупантів несуть пряму загрозу життю і здоров'ю мирного населення і пошкоджують цивільну інфраструктуру.

Обстріл Щастя

Бойовики атакували сьогодні зранку з 6:40 до 7:50 з боку позицій в районі Весела Гора із застосуванням мінометів калібрів 120 мм і 82 мм.

Автомобілі зрешетило осколками. Колаж "Сьогодні"

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Внаслідок обстрілу отримала осколкове поранення стегна і черепно-мозкову травму цивільна особа, стан якої оцінюється як задовільний. В ході проведення спостережною групою української сторони СЦКК верифікації наслідків вищезазначеного обстрілу встановлено та задокументовано факт пошкодження приватного будинку за адресою: вулиця Енергетиків, 2Б/15. Від розриву мін калібру 120 мм було пошкоджено дах будинку, стіни, вікна та цивільні автомобілі", – йдеться в повідомленні.

Цьому теж дісталося. Фото: ООС
А ось і міна. Фото: ООС

Обстріл Тарамчука

Ворог о 06:40 ранку вдарив зі ствольної артилерії калібру 122 мм з боку Оленівки.

Осколки полетіли навіть у вікна. Фото: ООС

"Задокументовано факт пошкодження приватного будинку. Від розриву снаряду калібру 122 мм. пошкоджено стіни, вікна будинку та прилеглу територію. На щастя ніхто з цивільного населення не постраждав", – заявили військові.

Сліди розривів снарядів. Фото: ООС

Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ

  • 10 вересня в результаті ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє отримали поранення.
  • 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми.
  • 12 вересня – один загиблий і троє поранених.
  • 13 вересня – загинув один український військовослужбовець.
  • 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений.
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Наш військовий кореспондент Єгор Логінов пояснив, із чим пов'язано загострення ситуації на Донбасі. За його словами, експерти називають кілька причин такої ескалації.

Читайте також в статті "Сьогодні", чи може ескалація на фронті привести до великої війни з Росією.

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