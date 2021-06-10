На Донбасі бойовики гатили зі стрілецької зброї. Яка ситуація в районі ООС

Обстріли в зоні ООС не припиняються, але, на щастя, загиблих серед бійців ЗСУ немає – дані за останню добу

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 9 червня, вони тричі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

В районі селища Новотошківське російські окупанти вели вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї.

російські окупанти вели вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї. Неподалік Водяного ворог обстрілював українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

ворог обстрілював українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Раївка військові Об'єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був пригнічений засобами РЕБ.

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З початку поточної доби, 10 червня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу населеного пункту Новгородське противник відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики вбили двох бійців ЗСУ.

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Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією