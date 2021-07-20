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На Донбасі бойовики стріляли по ЗСУ. Яка зараз ситуація

20 липня 2021 7:55

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Російські найманці застосували проти українських військових гранатомети, кулемети і міномети

Бойовики не припиняють обстріли. REUTERS/Alexander Ermochenko

Бойовики не припиняють обстріли. REUTERS/Alexander Ermochenko

На Донбасі за минулу добу, 19 липня, бойовики тричі порушили режим припинення вогню.

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Про це повідомили в пресцентрі ООС.

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Поблизу Павлополя противник стріляв з станкових протитанкових гранатометів. А неподалік Авдіївки російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

На півночі Луганської області наші захисники помітили ворожий безпілотник типу "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування.

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З початку цієї доби, 20 липня, було одне порушення режиму припинення вогню: у районі Водяного бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.

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Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає. Про всі порушення вже повідомили представникам ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів.

Крім того, в Україні створять спеціальні підрозділи, працівники яких розслідуватимуть злочини в умовах війни на Донбасі.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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