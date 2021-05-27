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На Донбасі бойовики вдарили з гранатометів і отримали "отвєтку"

27 травня, 08:03

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Незважаючи на обстріли бойовиків, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 26 травня, вони дев'ять разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

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Так, поблизу Кримського ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм і озброєння бойових машин піхоти. А біля Пісків російські найманці застосували міномети 82-го калібру.

Неподалік Причепилівки російські окупанти здійснили обстріл в сторону позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Красногорівка противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У передмісті Павлополя ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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Біля Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Поблизу селища Південне окупанти вели вогонь по позиціях наших захисників з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї.

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З початку поточної доби, 26 травня, зафіксовано два обстріли. Так, поблизу Пісків ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру і великокаліберних кулеметів.

Також недалеко від населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.

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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики вбили двох бійців ЗСУ.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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