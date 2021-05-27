На Донбасі бойовики вдарили з гранатометів і отримали "отвєтку"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 26 травня, вони дев'ять разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
Так, поблизу Кримського ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм і озброєння бойових машин піхоти. А біля Пісків російські найманці застосували міномети 82-го калібру.
Неподалік Причепилівки російські окупанти здійснили обстріл в сторону позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Красногорівка противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У передмісті Павлополя ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Біля Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
Поблизу селища Південне окупанти вели вогонь по позиціях наших захисників з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї.
З початку поточної доби, 26 травня, зафіксовано два обстріли. Так, поблизу Пісків ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру і великокаліберних кулеметів.
Також недалеко від населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .
Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.
Нагадаємо, на Донбасі бойовики вбили двох бійців ЗСУ.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією