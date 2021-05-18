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На Донбасі сепаратист служив в одній з частин ЗСУ

18 травня, 13:49

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

"ДНРівець" обдурив співробітників військкомату і пішов служити в ЗСУ – його викрили співробітники спецслужби

Оперативники військової контррозвідки СБУ викрили колишнього сепаратиста у підрозділі ЗСУ в районі операції Об'єднаних сил.

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Як розповіли у пресслужбі відомства, зловмисник у 2014 році в складі незаконних збройних формувань так званої "ДНР" зі зброєю в руках знаходився на одному з блокпостів у Слов'янську Донецької області. Він здійснював огляд і перевірку документів громадян і транспортних засобів.

Зловмисник незабаром залишив бойовиків, а потім, надавши недостовірні дані через військкомат, влаштувався до української армії. Він служив в одній з частин у Донецькій області.

Під час обшуків у нього вилучили незареєстровану зброю та проросійську символіку.

В межах провадження за статтею "створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

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Триває досудове слідство.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі СБУ накрила "ботоферму" і мережу агітаторів.

Також нагадаємо, СБУ заблокувала велику "ботоферму", яка працювала на замовників з Росії.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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