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На Донбассе сепаратист нес службу в одной из частей ВСУ

18 мая, 13:49

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

"ДНРовец" обманул сотрудников военкомата и пошел служить в ВСУ – его разоблачили сотрудники спецслужбы

Оперативники военной контрразведки СБУ разоблачили бывшего сепаратиста в подразделении ВСУ в районе операции Объединенных сил.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, злоумышленник в 2014 году в составе незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" с оружием в руках находился на одном из блокпостов в Славянске Донецкой области. Он осуществлял осмотр и проверку документов граждан и транспортных средств.

Злоумышленник вскоре оставил боевиков, а затем, предоставив недостоверные данные через военкомат, устроился в украинскую армию. Он нес службу в одной из частей в Донецкой области.

В ходе обысков у него изъяли незарегистрированное оружие и пророссийскую символику.

В рамках производства по статье "создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.

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Продолжается досудебное следствие.

Ранее мы сообщали, что в Одессе СБУ накрыла "ботоферму" и сеть агитаторов.

Также напомним, СБУ заблокировала крупную "ботоферму", которая работала на заказчиков из России.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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