Готували провокації на травневі свята: в Одесі СБУ накрила "ботоферму" і мережу агітаторів

Співробітники спецслужби знешкодили мережу інтернет-агітаторів і "ботоферму", які пропагували сепаратизм і планували дестабілізувати ситуацію в регіоні

В Одесі Служба безпеки України розкрила діяльність мережі інтернет-агітаторів і "ботоферми", які поширювали фейкову інформацію, спрямовану на розпалювання міжнаціональної ворожнечі, пропаганду сепаратизму і дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в регіоні.

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Як розповіли в пресслужбі відомства, п'ятеро жителів Одеси виконували замовлення кураторів на зйомку, публікацію і поширення неправдивої інформації про ситуацію в Україні. Планувалося, що сюжети висвітлюватимуться, серед іншого, в російських ЗМІ. Таким чином зловмисники хотіли створити "потрібну інформаційну картинку" напередодні і під час травневих свят.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників правоохоронці виявили друковані видання, символіку з пропагандою тоталітарного режиму, а також іншу заборонену законодавством продукцію. За версією слідства, зловмисники планували поширювати це під час масових травневих заходів.

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"Також оперативники СБУ заблокували в Одесі робот"ботоферми". Вона використовувалася для розповсюдження в інформаційному просторі антиукраїнських та інших протиправних закликів. Під час проведення обшуку правоохоронці виявили та вилучили комп'ютерну техніку з встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, а також телекомунікаційне обладнання", – вказується в повідомленні.

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За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Зараз проводяться слідчі дії. За їх результатами прийматимуться відповідні процесуальні рішення.

Раніше ми повідомляли, що копи викрили російські ботоферми в Україні.

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Також нагадаємо, СБУ заблокувала велику ботоферму, яка працювала на замовників з Росії і деякі українські політичні сили.