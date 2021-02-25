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На Донбасі почалася COVID-вакцинація військових (фото)

25 лютого, 22:32

Віталій Семченко Віталій Семченко

В зону проведення ООС доставлено 7200 доз вакцини

В зоні проведення Операції об'єднаних сил стартувала COVID-вакцинація військовослужбовців ЗСУ.

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Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Сьогодні до 66-го військового госпіталю надійшла перша партія вакцини для профілактики коронавірусної інфекції COVID-19 AstraZeneca у кількості 7200 доз. І вже сьогодні лікарі розпочали вакцинацію особового складу госпіталю, а також окремої автосанітарної роти", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що завтра мобільні бригади – лікар-анестезіолог, терапевт і медична сестра – почнуть виїжджати безпосередньо в підрозділи для вакцинації бійців ЗСУ.

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/ Фото: Facebook

/ Фото: Facebook

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що готовий вакцинуватися від коронавірусу хоч першим, але все-таки буде робити щеплення разом із військовими.

Також ми писали, що в Україні почалася кампанія з вакцинації від коронавірусу – для цього використовують препарат Covishield.

Вакцина AstraZeneca – це спільна розробка Оксфордського університету і британсько-шведської компанії AstraZenecа, яка має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою Covishield, вона перекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я і рекомендована до екстреного використання.

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