На Донбасі знайшли мертвим 18-річного військового – що відомо (оновлено)

Тривають слідчі дії. Попередньо йдеться про самогубство

На Донеччині знайшли мертвим українського військового. Фото: колаж "Сьогодні"

У Донецькій області 9 січня виявили мертвим українського військовослужбовця. Йому було лише 18 років, і він уродженець Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі об'єднаних сил.

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Деталі трагедії

У неділю, 9 січня, у Донецькій області виявили без ознак життя військовослужбовця за контрактом. Хлопцеві було 18 років, він уродженець міста Кривий Ріг Дніпропетровської області.

На місце події оперативно прибули поліцейські, прокурор та експерти. За попередньою інформацією, солдат наклав на себе руки, вистріливши в голову зі штатної зброї.

За фактом загибелі військового відкрили кримінальну справу, проводять слідчі дії.

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"Основної версії поки що немає. Після розслідування встановимо істину", – повідомила "Сьогодні" речниця Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил Ольга Мізерна.

За даними прокуратури, розглядаються і такі версії, як вбивство, а також доведення до самогубства.

На Донбасі знайшли мертвим військового

У Донецькій області 28 грудня виявили мертвим військовослужбовця. Він був родом із Запоріжжя.

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За попередньою інформацією, військовий, перебуваючи на бойовому чергуванні, наклав на себе руки шляхом пострілу в голову зі штатної зброї.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самовбивство". До того ж розглядаються інші версії, зокрема умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

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