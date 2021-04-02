На Донбасі застрелився боєць ЗСУ: у Мережі показали шокуюче відео (18+)

На Донбасі застрелився український військовослужбовець, а його товариші по службі навіть не намагалися йому перешкодити. У Мережі з'явилося відео, як наклав на себе руки 20-річний боєць.

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Речник командування Операції об'єднаних сил Назар Волошин розповів сайту "Сьогодні", що за цим фактом вже відкрито кримінальне провадження.

"Зараз перевіряються обставини смерті солдата, який знятий на відео. Ведеться слідство, встановлюється, що саме відбувається на відео", – сказав він.

Увага! На відео присутні ненормативна лексика і шокуючі кадри (18+).

Напередодні Telegram-канал "Дніпро Оперативний" повідомив, що це сталося в ніч на 1 квітня. Застрелився 20-річний солдат Олексій Миколайович Саєнко. Причому товариші по службі, які перебували поруч, спочатку підбивали його вистрілити і не намагалися його зупинити.

Зараз у військовій частині В-3085 проводиться перевірка. Відомо, що солдати були в стані наркотичного сп'яніння, що, у принципі, можна зрозуміти з відео.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", за минулу добу на Донбасі поранення отримали двоє бійців у результаті ворожих обстрілів.

Також ми писали про великі втрати бойовиків за березень.

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