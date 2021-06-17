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На Донбасі не вщухають обстріли: поранений український військовий

17 червня 2021 7:19

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Бойовики стріляли по позиціях ЗСУ поблизу восьми населених пунктів – наші захисники відкривали у відповідь вогонь

На Донбасі за минулу добу, 16 червня, бойовики дев'ять разів обстріляли позиції українських військових. У результаті один боєць ЗСУ постраждав.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Бойовики стріляли по українських позиціях з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів, мінометів 82-го калібру, стрілецької зброї.

Поблизу яких населених пунктів йшли бої:

  • Авдіївка;
  • Зайцеве;
  • Талаківка;
  • Новоселівка;
  • Водяне;
  • Новгородське;
  • Луганське;
  • Новотошківське.

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець ЗСУ отримав осколкове поранення. Йому надали першу допомогу і госпіталізували. Зараз він у задовільному стані.

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З початку цієї доби, 17 червня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню – поблизу Пісків. На ворожі обстріли наші захисники відкривали у відповідь вогонь.

Нагадаємо, раніше двоє українських військових підірвалисяу результаті вибуху невідомого вибухового пристрою на Донбасі.

Також повідомлялося, що Росія погрожує закрити місію ОБСЄ на Донбасі. 31 липня закінчується строк мандата місії ОБСЄ на російських пропускних пунктах "Гуково" і "Донецьк" – спостерігачів можуть вигнати назавжди.

Дивіться також у нашому сюжеті, чому бойовики не випускають з т.зв. "Л/ДНР" дітей у вільну Україну:

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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