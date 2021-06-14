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На Донбасі підірвалися українські військові

14 червня 2021 22:19

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Один із поранених перебуває в задовільному стані, стан здоров'я іншого – середньої тяжкості

Двоє українських військових підірвалися у результаті вибуху невідомого вибухового пристрою на Донбасі в понеділок, 14 червня, у обох осколкові поранення.

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Про це повідомила прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facеbook.

Військовослужбовців доставили до лікувального закладу, де їм надали медичну допомогу.

Як повідомляється, один військовослужбовець перебуває в задовільному стані, стан здоров'я іншого – середньої тяжкості.

Обставини події з'ясовуються, на місці працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку Збройних сил України.

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Нагадаємо, 11 червня в результаті обстрілу бойовиків на Донбасі через осколкове поранення загинув український військовослужбовець.

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Ми також писали, що в окупованому селищі Голубівське п'ять бойовиків так званої "ЛНР" загинули у п'яній перестрілці між собою, але виправдовуються, нібито це сталося це через напад "українських диверсантів".

Дивіться ексклюзивні кадри тренування зі знешкодження терористів найтаємничішого спецпідрозділу СБУ у сюжеті новин "Сьогодні".

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