На Донбасі не вщухають обстріли: де йшли бої

Бойовики стріляють по бійцям ЗСУ, щоб отримати "відповідь" і звинуватити Україну в порушеннях

На Донбасі вчора, 1 червня, бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів українські військові не постраждали.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Поблизу Новгородського окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

У районі Катеринівки ворог використовував гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Неподалік Пісків противник у напрямку позицій ЗСУ вів вогонь зі стрілецької зброї.

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На обстріли противника наші військові відкривали у відповідь вогонь. Про порушення бойовиків повідомили СММ ОБСЄ.

З початку поточної доби, 2 червня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше окупанти обклали мінами Майорське. Противник закинув заборонені міни на підконтрольну Україні територію за допомогою гранатомета.

Крім того, нещодавно СБУ відпрацювала в прифронтовій Авдіївці (Донецька область) нейтралізацію "ворожих диверсантів".

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