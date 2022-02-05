На Донбасі окупанти обстріляли село: пошкоджено будинок та школу (фото)

У суботу, 5 лютого, на Донеччині російські окупанти продовжують відкривати вогонь. Цього разу вороги обстріляли село Павлопіль.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Що відомо?
Близько 13:00 російські найманці обстріляли село Павлопіль на Донеччині. Вони здійснили постріли із безпілотників.
На опублікованих нами фото можна побачити, що внаслідок обстрілу пошкоджено будинок місцевого мешканця.
Також пошкоджено будівлю місцевої школи. Наразі навчальний заклад не працює.
Бойовики зазнають втрат на Донбасі: є загиблий та поранений
Поки на передовій бойовики зберігають режим "тиші", у тилу вони не сидять склавши руки. один боєць загинув і один зазнав поранення. Про це повідомив у Telegram офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц".
За його словами, це втрати бойовиків за вчорашній день і всі небойові:
"Безповоротні (200) – 1 (9 омсп 1 АК, небойовий, самогубство). Санітарні (300) – 1 (2 омсбр 2 АК, небойове, необережне поводження зі зброєю)" , – написав він.
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