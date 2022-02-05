На Донбассе оккупанты обстреляли село: повреждены дом и школа (фото)

В субботу, 5 февраля, на Донбассе российские оккупанты продолжают открывать огонь. В этот раз враги обстреляли село Павлополь.
Об этом сообщает "Сегодня".
Что известно?
Приблизительно в 13:00 российские наемники обстреляли село Павлополь в Донецкой области. Они осуществили выстрели из беспилотников.
На опубликованных нами фото можно увидеть, что в результате обстрела поврежден дом местного жителя.
Также повреждено здание местной школы. На данный момент учебное заведение не работает.
Боевики несут потери на Донбассе: есть погибший и раненый
Пока на передовой боевики сохраняют режим "тишины", в тылу они не сидят сложа руки – один боец погиб и один получил ранение. Об этом сообщил в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его словам, это потери боевиков за вчерашний день, и все небоевые:
"Безвозвратные (200) – 1 (9 омсп 1 АК, небоевой, самоубийство). Санитарные (300) – 1 (2 омсбр 2 АК, небоевое, неосторожное обращение с оружием)", – написал он.
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