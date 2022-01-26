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На Донбасі окупанти поранили українських військових – у якому вони стані

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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26 січня, 07:11
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Постраждалих від дій ворога госпіталізували до лікарні
На Донбасі окупанти відкрили вогонь. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі окупанти відкрили вогонь. Фото: колаж "Сьогодні"

Минулої доби, 25 січня, на Донбасі російсько-окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню. В результаті двоє українських військових зазнали поранень.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Де стріляли?

  • У бік Авдіївки озброєні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів.
  • Неподалік Мар'їнки ворог обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • Поблизу Широкіного противник здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • На околицях населеного пункту Пищевик російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріли ВОГ-17.

Є постраждалі

Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни перебувають у лікувальних закладах. Стан здоров'я одного військовослужбовця задовільний, другого – середньої тяжкості.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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