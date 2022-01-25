З кулеметів та стрілецької зброї. На Донбасі окупанти вчинили погром

Збройні формування РФ знову атакували Причепилівку

На Донбасі окупанти знову відкрили вогонь. Фото: колаж "Сьогодні"

Минулої доби, 24 січня, на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Де стріляли?

У бік Причепилівки озброєні формування Росії відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій ніхто з українських військових не постраждав.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишились незмінними.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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