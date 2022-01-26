На Донбассе оккупанты ранили украинских военных – в каком они состоянии

Пострадавших от действий врага госпитализировали в больницу

На Донбассе оккупанты открыли огонь. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 25 января, на Донбассе российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Где стреляли?

В сторону Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Марьинки враг обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкиного противник совершил обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В окрестностях населенного пункта Пищевик российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Есть пострадавшие

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, второго – средней тяжести.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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